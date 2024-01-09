Бывалькевич (Подчиова) Иулияния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Подчиова) Иулияния Васильевна

Место рождения

Малый Листвен, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Листвен, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Захарий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бывалькевич Лука Захариевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Бывалькевич) Мария Захариевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Дочь: (Бывалькевич) Анна Захариевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: (Бывалькевич) Татиана Захариевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Бывалькевич Арсений Захариевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Бывалькевич Трофим Захариевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Захариевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: (Бывалькевич) Евгения Захариевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович

Боханов, Чернігівська область

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