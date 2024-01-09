Бывалькевич (Подчиова) Иулияния Васильевна
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бывалькевич Лука Захариевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Бывалькевич) Мария Захариевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
14.06.1889
Дочь: (Бывалькевич) Анна Захариевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
11.01.1892
Дочь: (Бывалькевич) Татиана Захариевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
22.08.1894
Сын: Бывалькевич Арсений Захариевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Бывалькевич Трофим Захариевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Захариевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: (Бывалькевич) Евгения Захариевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захарий Филиппович