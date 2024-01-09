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Бывалькевич Афанасий Лукич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

02.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1887

Отец: Бывалькевич Лука Захариевич

Мать: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна

Рождение ребёнка
19.11.1911

Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1915

Сын: Бывалькевич Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна

Боханов, Чернігівська область

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