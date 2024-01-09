Бывалькевич Афанасий Лукич
Место рождения
Дата рождения02.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1911
Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна
Рождение ребёнка
30.07.1915
Сын: Бывалькевич Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна