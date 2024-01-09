Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна
Место рождения
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1911
Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Афанасий Лукич
Рождение ребёнка
30.07.1915
Сын: Бывалькевич Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Афанасий Лукич