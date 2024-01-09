Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Бывалькевич) Ксения Власовна

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Афанасий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Афанасий Лукич

Рождение ребёнка
19.11.1911

Дочь: (Бывалькевич) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Афанасий Лукич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1915

Сын: Бывалькевич Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Афанасий Лукич

Боханов, Чернігівська область

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