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Бывалькевич Корнилий Лукич
Бывалькевич Корнилий Лукич
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Древо
Место рождения
Боханов
, Чернігівська область
Дата рождения
19.05.1902
Пол
Мужской
Отец
Бывалькевич Лука Захариевич
1857 г.р.
Мать
Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902
Отец:
Бывалькевич Лука Захариевич
Мать:
Бывалькевич Ольга Михайловна
Боханов
, Чернігівська область
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