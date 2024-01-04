Бывалькевич Корнилий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Корнилий Лукич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

19.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902

Отец: Бывалькевич Лука Захариевич

Мать: Бывалькевич Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
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