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(Бывалькевич) Мария Лукинична

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

05.04.1881

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881

Отец: Бывалькевич Лука Захариевич

Мать: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломака Иоанн Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломака Иоанн Никифорович

Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: (Ломака) Татиана Иоанновна

Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович

Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Ломака Павел Иоаннович

Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович

Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Ломака Василий Иванович

Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович

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