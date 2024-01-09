(Бывалькевич) Мария Лукинична
Место рождения
Дата рождения05.04.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: (Ломака) Татиана Иоанновна
Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович
Рождение ребёнка
22.02.1912
Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович
Рождение ребёнка
01.01.1915
Отец ребёнка: Ломака Иоанн Никифорович