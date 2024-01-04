Бывалькевич Захарий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бывалькевич Филипп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бывалькевич Лука Захариевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Захариевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Бывалькевич Дометий Захариевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
14.06.1889
Дочь: Анна Захариевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1892
Дочь: Татиана Захариевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1894
Сын: Бывалькевич Арсений Захариевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Бывалькевич Трофим Захариевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1898
Дочь: Евдокия Захариевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: Евгения Захариевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно