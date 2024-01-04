Бывалькевич Захарий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Захарий Филиппович

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бывалькевич Филипп Иванович

Мать: не указана

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бывалькевич Лука Захариевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Захариевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Бывалькевич Дометий Захариевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Матрона Семеоновна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Дочь: Анна Захариевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: Татиана Захариевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Бывалькевич Арсений Захариевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Бывалькевич Трофим Захариевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1898

Дочь: Евдокия Захариевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Евгения Захариевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Иулияния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Матрона Семеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Матрона Семеоновна

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