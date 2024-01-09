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Бывалькевич Андрей Лукич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1885

Отец: Бывалькевич Лука Захариевич

Мать: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна

Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Бывалькевич Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Бывалькевич Антоний Андреевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна

Боханов, Чернігівська область

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