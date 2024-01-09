Бывалькевич Андрей Лукич
Место рождения
Дата рождения14.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1911
Сын: Бывалькевич Николай Андреевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Бывалькевич Антоний Андреевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Видченко) Марфа Феодоровна