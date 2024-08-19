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Сельнихин Яков Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Сельнихин Иван Маркович

Мать: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сельнихина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сельнихин Филарет Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Сельнихин Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Панкратова (Сельнихина) Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сельнихин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кудрина (Сельнихина) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Смерть
1833
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об

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