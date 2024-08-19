Сельнихин Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сельнихина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сельнихин Филарет Яковлевич
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сельнихин Ларион Яковлевич
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Панкратова (Сельнихина) Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, рев1834, 71л
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, рев1834, 70об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кудрина (Сельнихина) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна
ГАСО, рев1834, 71л
Смерть
1833
ГАСО, рев1834, 70об