Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ГАСО, 24-25-330-46об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-134л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Сельнихина) Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сельнихин Михей Ефремович
Мать ребёнка: Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно