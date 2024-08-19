Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сельнихин Яков Иванович

Мать: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Сельнихина) Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сельнихин Михей Ефремович

Мать ребёнка: Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно

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