Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пастухов Артемий Михайлович

Мать: Пастухова (Малиновцева) Анна Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Сельнихина) Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сельнихин Михей Ефремович

Отец ребёнка: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно

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