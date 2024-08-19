Сельнихина (Пастухова) Елена Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
ГАСО, 24-25-330-45л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-134л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Сельнихина) Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-134л
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сельнихин Михей Ефремович
Отец ребёнка: Сельнихин Ефим (Ефрем) Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-134л
Смерть
Неизвестно