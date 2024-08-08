Панкратова (Сельнихина) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Сельнихина) Акилина Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сельнихин Яков Иванович

Мать: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Ерофей Михеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Панкратова) Федосья Ерофеевна

Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Панкратова) Афонасья Ерофеевна

Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Панкратова) Евдокия Ерофеевна

Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1854

Сын: Панкратов Василий Ерофеевич

Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-119об
Смерть
Неизвестно

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