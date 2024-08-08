Панкратова (Сельнихина) Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГАСО, рев1834, 71л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Панкратова) Федосья Ерофеевна
Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Панкратова) Афонасья Ерофеевна
Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Панкратова) Евдокия Ерофеевна
Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич
ГАСО, 179-1-213-120л
Рождение ребёнка
1854
Сын: Панкратов Василий Ерофеевич
Отец ребёнка: Панкратов Ерофей Михеевич
ГАСО, 179-1-213-119об
Смерть
Неизвестно