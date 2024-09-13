Сельнихин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
ГАСО, рев1834, 70об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-210л
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сельнихин Лукоян Иванович
Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-209об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Сельнихина) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-210л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Сельнихина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна
ГАСО, 179-1-213-210л
Смерть
Неизвестно