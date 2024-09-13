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Сельнихин Иван Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сельнихин Яков Иванович

Мать: Сельнихина (Муратова) Василиса Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина Ефимья Дмитриевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210л
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сельнихин Лукоян Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-209об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Сельнихина) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Сельнихина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Сельнихина Ефимья Дмитриевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210л
Смерть
Неизвестно

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