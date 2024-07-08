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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3308Нижнесаранинский, зав.при рч. Саране.189548912161342Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Земская станция. Кричная фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1061. Нижне-Сарапинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Саране и Уфе, дворов 559, жителей 2695, волостное правление (уездный город в 18 верстах), це Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нижне-Сарапинский завод 240488743798203021934223[...]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320513Саранапосёлок56°29'с.ш.57°44'в.д.O-40-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000341п Саранапоселок