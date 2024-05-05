Сельнихина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельнихина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельнихин Иван Маркович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Винокурова (Сельнихина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сельнихин Карп Иванович

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Сельнихин Данило Иванович

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Сельнихин Симан Иванович

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сельнихина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сельнихин Яков Иванович

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сельнихин Кирило Иванович

Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно

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