Сельнихина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Винокурова (Сельнихина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Сельнихин Данило Иванович
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сельнихина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Сельнихин Кирило Иванович
Отец ребёнка: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно