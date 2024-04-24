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Сельнихин Кирило Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Сельнихин Иван Маркович

Мать: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Около 1809

Жена: Сельнихина А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л Неизвестная жена, умерла до ревизии. Дети взяты в дом брата, Якова Ивановича
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Сельнихина Парасковья Кириловна

Мать ребёнка: Сельнихина А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сельнихин Михайло Кирилович

Мать ребёнка: Сельнихина А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сельнихина Анисья Кириловна

Мать ребёнка: Сельнихина А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Военная служба
С 1812
Рекрут
Бракосочетание
Около 1817

Жена: Сельнихина Е

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
1818
Пермь, Пермский, Пермский край
Рядовой внутренней стражи
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.

Дочь: Сельнихина Евдокия Кириловна

Мать ребёнка: Сельнихина Е

Пермь, Пермский, Пермский край
ГАПК, 37-1-32-
Смерть
Неизвестно

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