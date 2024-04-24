Сельнихин Кирило Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Сельнихин Иван Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Около 1809
Жена: Сельнихина А
ГАСО, 24-25-330-47л Неизвестная жена, умерла до ревизии. Дети взяты в дом брата, Якова Ивановича
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Сельнихина Парасковья Кириловна
Мать ребёнка: Сельнихина А
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сельнихин Михайло Кирилович
Мать ребёнка: Сельнихина А
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сельнихина Анисья Кириловна
Мать ребёнка: Сельнихина А
ГАСО, 24-25-330-47л
Военная служба
С 1812
Рекрут
Бракосочетание
Около 1817
Жена: Сельнихина Е
Работа или профессия
1818
Рядовой внутренней стражи
Рождение ребёнка
14.02.1818 ст.
Дочь: Сельнихина Евдокия Кириловна
Мать ребёнка: Сельнихина Е
ГАПК, 37-1-32-
Смерть
Неизвестно