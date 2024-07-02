Сельнихин Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Винокурова (Сельнихина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Сельнихин Данило Иванович
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сельнихина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Сельнихин Кирило Иванович
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно