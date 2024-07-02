Сельнихин Иван Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСельнихин Иван Маркович

Сельнихин Иван Маркович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Сельнихин Марко Перфильевич

Мать: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Винокурова (Сельнихина) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сельнихин Карп Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Сельнихин Данило Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Сельнихин Симан Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сельнихина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Сельнихин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сельнихин Кирило Иванович

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.