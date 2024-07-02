Сельнихин Марко Перфильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Селюнин Перфил Дмитриевич
Мать: не указана
Сменил фамилию во избежание преследования и розыска ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Призыв на военную службу
1721
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бежал после присяги ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Путешествие
С 1721 по 1728
На барках по Волге ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 60 оборот
Работа или профессия
С 1729
Подмастерьем на молотовой фабрике Ведомость по Иргинскому заводу 1734 г 309
Бракосочетание
Около 1740
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1592, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна
ГАСО, фонд 24оп 1, дело 1502, 60 оборот, фото957
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мячева (Сельнихина) Степанида Марковна
Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна
Смерть
1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист