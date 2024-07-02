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Сельнихин Марко Перфильевич

Место рождения

Симичи, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Селюнин Перфил Дмитриевич

Мать: не указана

Симичи, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Сменил фамилию во избежание преследования и розыска ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Призыв на военную службу
1721
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бежал после присяги ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Путешествие
С 1721 по 1728
На барках по Волге ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 60 оборот
Работа или профессия
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Подмастерьем на молотовой фабрике Ведомость по Иргинскому заводу 1734 г 309
Бракосочетание
Около 1740

Жена: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1592, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сельнихин Яков Маркович

Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сельнихин Савин Маркович

Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сельнихин Мосей Маркович

Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24оп 1, дело 1502, 60 оборот, фото957
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Сельнихин Иван Маркович

Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мячева (Сельнихина) Степанида Марковна

Мать ребёнка: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1789
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист

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