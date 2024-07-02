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Сельнихин Яков Маркович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Сельнихин Марко Перфильевич

Мать: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
19.01.1756 ст.

Жена: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист ГАКО, фонд 237, оп 75, дело1690, 1037 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сельнихин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Сельнихина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сельнихин Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об

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