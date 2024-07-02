Сельнихин Яков Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
19.01.1756 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист ГАКО, фонд 237, оп 75, дело1690, 1037 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Сельнихин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Сельнихина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Сельнихин Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
1815
ГАСО, 24-25-330-45об