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Сельнихин Тимофей Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сельнихин Яков Маркович

Мать: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Сельнихина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сельнихин Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сельнихин Симан Тимофеевич

Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сельнихина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Смерть
Неизвестно

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