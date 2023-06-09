Сельнихин Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Сельнихина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна
ГАСО, 24-25-330-46л
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сельнихин Симеон Тимофеевич
Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна
ГАСО, 24-25-330-45об
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сельнихин Симан Тимофеевич
Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Сельнихина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Сельнихина Федосья Филиповна
ГАСО, 24-25-330-46л
Смерть
Неизвестно