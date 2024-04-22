Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Смирнов (Лапшин) Трифон (Иван) Никонович

Мать: Смирнова Улита Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист
Бракосочетание
19.01.1756 ст.

Муж: Сельнихин Яков Маркович

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист ГАКО, фонд 237, оп 75, дело1690, 1037 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сельнихин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Сельнихина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сельнихин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
Неизвестно

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