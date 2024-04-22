Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист
Бракосочетание
19.01.1756 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист ГАКО, фонд 237, оп 75, дело1690, 1037 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Сельнихин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Сельнихина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Сельнихин Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Сельнихин Яков Маркович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
Неизвестно