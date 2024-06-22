Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Сельнихин Яков Маркович

Мать: Сельнихина (Смирнова) Матрена Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климантов (Климентов) Матвей Симеонович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Климентова Домника Матвеевна

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Матвей Симеонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1796

Сын: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Матвей Симеонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-59об
Смерть
Неизвестно

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