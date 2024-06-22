Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Климентова Домника Матвеевна
Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Матвей Симеонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1796
ГАСО,24-25-330-59об
Смерть
Неизвестно