Климентов Матвей Симеонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Климентова Домника Матвеевна
Мать ребёнка: Климентова Анна Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1796
Сын: Климентов Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Климентова Анна Яковлевна
ГАСО,24-25-330-59об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно