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Климентов Матвей Симеонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Климентов Симеон Романович

Мать: Климентова Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Климентова Домника Матвеевна

Мать ребёнка: Климентова Анна Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1796

Сын: Климентов Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Климентова Анна Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-59об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климентова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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