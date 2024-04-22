Климентова (Мячева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентова (Мячева) Елена Федоровна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Мячев Федор Иванович

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Климентова Пелагия Симеоновна

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Климентова Марья Симеоновна

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Климантов Яков Симеонович

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Климентов Максим Симеонович

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Климентов Павел Симеонович

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Климантов Матвей Симеонович

Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентов Симеон Романович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
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