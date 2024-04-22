Климентова (Мячева) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1729
Отец: Мячев Федор Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Климентова Пелагия Симеоновна
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Климентова Марья Симеоновна
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Климантов Яков Симеонович
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Климентов Максим Симеонович
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Климентов Павел Симеонович
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Климантов Матвей Симеонович
Отец ребёнка: Климентов Симеон Романович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 39 лист
Смерть
1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист