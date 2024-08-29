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Климантов Яков Симеонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Климентов Симеон Романович

Мать: Климентова (Мячева) Елена Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климентова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Климентова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Суворова (Климантова) Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-98л
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Климантов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Шельпякова (Климентова) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Климентов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Симагина (Климантова) Ефимья Яковлевна

Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-60л
Смерть
1827
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66об

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