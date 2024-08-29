Климантов Яков Симеонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Климентова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Суворова (Климантова) Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна
ГАСО, 67-1-99-98л
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Климантов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Шельпякова (Климентова) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Климентов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Симагина (Климантова) Ефимья Яковлевна
Мать ребёнка: Климентова Ирина Григорьевна
ГАСО, 24-25-330-60л
Смерть
1827
ГАСО, рев1834, 66об