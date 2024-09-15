Шельпякова (Климентова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: Климантов Яков Симеонович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Савельевских Настасья Петровна
Отец ребёнка: Савельевских Петр Никифорович
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Шельпякова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 76л
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шельпяков Василий Петрович
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Утятникова (Шельпякова) Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 76л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Шельпякова) Настасья Петровна
Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 76л
Смерть
Неизвестно