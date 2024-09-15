Шельпякова (Климентова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпякова (Климентова) Дарья Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Климантов Яков Симеонович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Савельевских Настасья Петровна

Отец ребёнка: Савельевских Петр Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 3л
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Шельпякова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76л
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шельпяков Яков Петрович

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шельпяков Павел Петрович

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шельпяков Василий Петрович

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 75об
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Утятникова (Шельпякова) Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Шельпякова) Настасья Петровна

Отец ребёнка: Шельпяков Петр Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76л
Смерть
Неизвестно

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