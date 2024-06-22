Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
ГАСО,24-25-330-59об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 42л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климантов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Климантов Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Комарова (Климантова) Ксенья Григорьевна
Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Климантова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климантов Самойло Григорьевич
Мать ребёнка: Климантова (Малкова) Федосья Симановна
ГАСО, рев1834, 41об
Смерть
Неизвестно