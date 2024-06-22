Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Климантов (Климентов) Матвей Симеонович

Мать: Климентова (Сельнихина) Анна Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-59об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климантова (Малкова) Федосья Симановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климентова Ефросинья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климантов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климантов Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Комарова (Климантова) Ксенья Григорьевна

Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Климантова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Климентова Ефросинья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климантов Самойло Григорьевич

Мать ребёнка: Климантова (Малкова) Федосья Симановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Смерть
Неизвестно

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