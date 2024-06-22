Климентова Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климантов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Климантов Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Комарова (Климантова) Ксенья Григорьевна
Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Климантова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич
ГАСО, рев1834, 42л
Смерть
Неизвестно