Климентова Ефросинья Яковлевна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климентова Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климантов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климантов Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Комарова (Климантова) Ксенья Григорьевна

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Климантова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Климантов (Климентов) Григорий Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Смерть
Неизвестно

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