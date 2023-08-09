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Смирнова Улита Ивановна

Место рождения

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Сельнихина Матрена Трифоновна

Отец ребёнка: Смирнов Трифон Никонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Не хохлома, а в этой волости дер Молокова, не нашла на карте
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Трифон Никонович

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область