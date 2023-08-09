Смирнова Улита Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Сельнихина Матрена Трифоновна
Отец ребёнка: Смирнов Трифон Никонович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 61 лист
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Не хохлома, а в этой волости дер Молокова, не нашла на карте
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756