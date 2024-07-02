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Сельнихин Савин Маркович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Сельнихин Марко Перфильевич

Мать: Сельнихина (Чердынцева) Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина Анна Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Сельнихин Семен Савич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Сельнихин Прокопий Савич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45об

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