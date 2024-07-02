Сельнихин Савин Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
1815
ГАСО, 24-25-330-45об