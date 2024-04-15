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Сельнихин Семен Савич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Сельнихин Савин Маркович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельнихина Ирина Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Сельнихина Маремьяна Семеновна

Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
1828
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 39об

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