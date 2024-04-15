Сельнихин Семен Савич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: Сельнихин Савин Маркович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Сельнихина Маремьяна Семеновна
Мать ребёнка: Сельнихина Ирина Никифоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
1828
ГАСО, рев1834, 39об