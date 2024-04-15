Сельнихина Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСельнихина Ирина Никифоровна

Сельнихина Ирина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельнихин Семен Савич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Сельнихина Маремьяна Семеновна

Отец ребёнка: Сельнихин Семен Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.