Сельнихина Ирина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Сельнихина Маремьяна Семеновна
Отец ребёнка: Сельнихин Семен Савич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 оборот
Смерть
Неизвестно