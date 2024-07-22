Мячева (Сельнихина) Степанида Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячева (Сельнихина) Степанида Марковна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Сельнихин Марко Перфильевич

Мать: Сельнихина Фекла Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мячев Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Мячев Данило Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Солодовникова Федосья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мячев Давыд Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мячев Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Денисова Марья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Смерть
Неизвестно

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