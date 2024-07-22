Мячева (Сельнихина) Степанида Марковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Мячев Данило Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Солодовникова Федосья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Денисова Марья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мячев Лаврентий Федорович
ГАСО, 24-25-330-14л
Смерть
Неизвестно