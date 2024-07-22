Денисова (Мячева) Марья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
ГАСО, 24-25-330-14л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1826
Сын: Денисов Демид Емельянович
Отец ребёнка: Денисов Емельян Павлович
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Денисов Емельян Павлович
ГАСО, рев1834, 57об
Смерть
Неизвестно