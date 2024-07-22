Денисова (Мячева) Марья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Мячева) Марья Лаврентьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мячев Лаврентий Федорович

Мать: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Емельян Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Денисов Демид Емельянович

Отец ребёнка: Денисов Емельян Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Денисов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Денисов Емельян Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Смерть
Неизвестно

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