Мячев Лаврентий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Мячев Федор Семёнович
Мать: Мячева Ульяна Павловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Мячев Данило Лаврентьевич
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Солодовникова Федосья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Денисова Марья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна
ГАСО, 24-25-330-14л
Смерть
1833
ГАСО, рев1834, 54об