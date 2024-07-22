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Мячев Лаврентий Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Мячев Федор Семёнович

Мать: Мячева Ульяна Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мячев Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Мячев Данило Лаврентьевич

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Солодовникова Федосья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мячев Давыд Лаврентьевич

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мячев Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист. Близнецы
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Денисова Марья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Смерть
1833
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 54об

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