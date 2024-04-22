Солодовникова (Мячева) Федосья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Солодовникова Харитина Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Семенович
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Семенович
ГАСО, рев1834, 66л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-43л
Смерть
Неизвестно