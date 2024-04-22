Солодовникова (Мячева) Федосья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовникова (Мячева) Федосья Лаврентьевна

Солодовникова (Мячева) Федосья Лаврентьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Мячев Лаврентий Федорович

Мать: Мячева Степанида Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Солодовникова Харитина Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Егор Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close