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Денисов Емельян Павлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Денисов Павел Иванович

Мать: Денисова Евдокия Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Марья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Денисов Демид Емельянович

Мать ребёнка: Денисова Марья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Денисов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Денисова Марья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Смерть
Неизвестно

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