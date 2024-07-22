Денисов Емельян Павлович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Денисов Павел Иванович
ГАСО, 24-25-330, 19об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1826
Сын: Денисов Демид Емельянович
Мать ребёнка: Денисова Марья Лаврентьевна
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Денисова Марья Лаврентьевна
ГАСО, рев1834, 57об
Смерть
Неизвестно