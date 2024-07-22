Денисова (Закорюкина) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Закорюкина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Закорюкин Егор Федосеевич

Мать: Закорюкина Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
До 1793

Муж: Денисов Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Денисов Василий Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
1797

Сын: Денисов Емельян Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1799

Сын: Денисов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Смерть
Неизвестно

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