Денисова (Закорюкина) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
До 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
ГАСО, 24-25-330, 19об
Смерть
Неизвестно