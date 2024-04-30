Закорюкин Егор Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
03.04.1756 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1037 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Денисова (Закорюкина) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Закорюкин Алексей Егорович
Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Закорюкин Степан Егорович
Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Закорюкина) Анисья Егоровна
Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно