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Закорюкин Егор Федосеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Закорюкин Федосей Ларионович

Мать: Закорюкина (Каптелинина) Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
03.04.1756 ст.

Жена: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1037 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Закорюкин Козма Егорович

Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Денисова (Закорюкина) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Закорюкин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Закорюкин Степан Егорович

Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Закорюкина) Анисья Егоровна

Мать ребёнка: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно

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