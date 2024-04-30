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Закорюкин Козма Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Закорюкин Егор Федосеевич

Мать: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Митюгова (Закорюкина) Анна Козьминична

Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Закорюкина) Парасковья Козьминична

Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Закорюкина Меланья Козьминична

Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
До 1816

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