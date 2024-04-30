Закорюкин Козма Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Митюгова (Закорюкина) Анна Козьминична
Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Закорюкина) Парасковья Козьминична
Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Закорюкина Меланья Козьминична
Мать ребёнка: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
До 1816