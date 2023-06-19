Закорюкин Федосей Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1705
Отец: Закорюкин Ларион
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1729
Ведомость по Иргинскому заводу. 1734 год. 6 оборот
Бракосочетание
После 1730
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Закорюкин Егор Федосеевич
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Закорюкина Фекла Федосеевна
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Закорюкина Устинья Федосеевна
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Закорюкин Филипп Федосеевич
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Закорюкин Кирило Федосеевич
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Закорюкина Соломея Федосеевна
Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Смерть
1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот