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Закорюкин Федосей Ларионович

Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Закорюкин Ларион

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Ведомость по Иргинскому заводу. 1734 год. 6 оборот
Бракосочетание
После 1730

Жена: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Закорюкин Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Закорюкина Фекла Федосеевна

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Закорюкина Устинья Федосеевна

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Закорюкин Филипп Федосеевич

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Закорюкин Кирило Федосеевич

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Закорюкина Соломея Федосеевна

Мать ребёнка: Закорюкина Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Смерть
1793
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот