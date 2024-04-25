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Закорюкин Филипп Федосеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Закорюкин Федосей Ларионович

Мать: Закорюкина (Каптелинина) Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина Авдотья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Закорюкин Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Закорюкин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1782

Дочь: Савельевских (Закорюкина) Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Закорюкина Василиса Филипповна

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 об
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Закорюкин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Закорюкина Катерина Филипповна

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Закорюкин Архип Филиппович

Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно

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