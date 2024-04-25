Закорюкин Филипп Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Закорюкин Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Закорюкин Федор Филиппович
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1782
Дочь: Савельевских (Закорюкина) Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Закорюкина Василиса Филипповна
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 об
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Закорюкин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Закорюкина Катерина Филипповна
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Закорюкин Архип Филиппович
Мать ребёнка: Закорюкина Авдотья Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно