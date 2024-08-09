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Закорюкин Никифор Филиппович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Закорюкин Филипп Федосеевич

Мать: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Закорюкина Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Закорюкина Иван Никифорович

Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-21л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Закорюкина Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1816

Сын: Закорюкин Кирило Никифорович

Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76об
Смерть
1833

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