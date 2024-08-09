Закорюкин Никифор Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1775
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Закорюкина Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1804
Сын: Закорюкина Иван Никифорович
Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна
ГАСО, 24-25-330-21л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Закорюкина Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1816
Сын: Закорюкин Кирило Никифорович
Мать ребёнка: Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна
ГАСО, рев1834, 76об
Смерть
1833