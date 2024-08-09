Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Кирпищикова) Маремьяна Артемьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Кирпищиков Артемий Иванович

Мать: Кирпищикова Катерина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Закорюкина Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Закорюкина Иван Никифорович

Отец ребёнка: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сельнихина (Закорюкина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-21л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Закорюкина Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1816

Сын: Закорюкин Кирило Никифорович

Отец ребёнка: Закорюкин Никифор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76об
Смерть
Неизвестно

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