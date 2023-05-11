Кирпищикова Катерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищикова Катерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Брунова Меланья Артемьевна

Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Смирнова Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Кирпищикова Маремьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кирпищиков Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Кирпищикова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпищиков Артемий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Смерть
Неизвестно