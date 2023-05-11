Кирпищикова Катерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Брунова Меланья Артемьевна
Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Смирнова Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Кирпищикова Маремьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кирпищиков Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Кирпищикова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Кирпищиков Артемий Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 52 оборот
Смерть
Неизвестно