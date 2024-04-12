Закорюкин Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Закорюкина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Закорюкина Пелагия Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Закорюкин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Закорюкина Пелагия Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330,21л
Смерть
Неизвестно