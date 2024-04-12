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Закорюкин Михаил Филиппович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Закорюкин Филипп Федосеевич

Мать: Закорюкина Авдотья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Закорюкина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Закорюкина Пелагия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Закорюкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Закорюкина Пелагия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина Пелагия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330,21л
Смерть
Неизвестно
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