Закорюкин Архип Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Закорюкина Анна Архиповна
Мать ребёнка: Закорюкина Ксенья Никифоровна
ГАСО, 24-25-330, 22л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Закорюкина Анна Архиповна
Мать ребёнка: Закорюкина Ксенья Никифоровна
ГАСО, 24-25-330, 22л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 22л
Смерть
Неизвестно