деревня Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Сарана

Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3314Верхнесаранинский, зав.при рч. Саране.219788132174Газопудлинговая фабрика 1.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Саранинская волость
2) з. Верхне-Саранинский, на реке Саране, в 3-х верстах от Нижне-Саранинского завода; церк.-прих. шк., распл.Верхне-Саранинское общество110336334Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские218

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Красноуфимский район
89510Верхняя Саранадеревня56°28'с.ш.57°37'в.д.O-40-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Красноуфимский округ
65713000151д Верхняя Саранадеревня

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