Зорина (Закорюкина) Анна Архиповна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
ГАСО, 24-25-330-22л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 44л
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Зорина) Ульяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич
ГАСО, 179-1-213-42л
Смерть
Неизвестно