Зорина (Закорюкина) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Закорюкина) Анна Архиповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Закорюкин Архип Филиппович

Мать: Закорюкина Ксенья Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-22л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Прокопий Мосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 44л
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зорин Софон Прокопьевич

Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зорин Максим Прокопьевич

Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зорин Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-41об
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Зорина) Ульяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Зорин Прокопий Мосеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-42л
Смерть
Неизвестно

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