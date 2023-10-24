Закорюкина Ксенья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина Ксенья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Закорюкина Анна Архиповна

Отец ребёнка: Закорюкин Архип Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Закорюкина Анна Архиповна

Отец ребёнка: Закорюкин Архип Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Архип Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22л
Смерть
Неизвестно
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