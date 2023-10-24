Закорюкина Ксенья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Закорюкина Анна Архиповна
Отец ребёнка: Закорюкин Архип Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 22л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Закорюкина Анна Архиповна
Отец ребёнка: Закорюкин Архип Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 22л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 22л
Смерть
Неизвестно