Закорюкина (Каптелинина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1791
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Каптелинин Василий
Бракосочетание
После 1730
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Закорюкин Егор Федосеевич
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Дружинина (Закорюкина) Ирина Федосеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Малкова (Закорюкина) Фекла Федосеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Лошкарева (Закорюкина) Устинья Федосеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Закорюкин Филипп Федосеевич
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Закорюкин Кирило Федосеевич
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Закорюкина Соломея Федосеевна
Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Смерть
1791