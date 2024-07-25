Закорюкина (Каптелинина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Каптелинина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Каптелинин Василий

Мать: Каптелинина Анисья Симоновна

Бракосочетание
После 1730

Муж: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Закорюкин Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Дружинина (Закорюкина) Ирина Федосеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Малкова (Закорюкина) Фекла Федосеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Лошкарева (Закорюкина) Устинья Федосеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Закорюкин Филипп Федосеевич

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Закорюкин Кирило Федосеевич

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Закорюкина Соломея Федосеевна

Отец ребёнка: Закорюкин Федосей Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Смерть
1791
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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